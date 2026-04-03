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JETLAG GANG 2 ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

JETLAG GANG 2 ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

JETLAG GANG 2 ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers samedi 9 mai 2026.

Lieu : ESPACE REPUBLIC CORNER

Adresse : 6, RUE DES BONNETIERS

Ville : 86000 Poitiers

Département : 86

Début : 2026-05-09

Fin : 2026-05-09

Heure de début : 22:00

JETLAG GANG 2 Début : 2026-05-09 à 22:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86

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