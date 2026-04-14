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Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers

Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers

Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers mardi 19 mai 2026.

Lieu : Atelier vélo

Adresse : 9 boulevard marat 86000 Poitiers

Ville : 86000 Poitiers

Département : Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Atelier petites réparations 19 et 26 mai Atelier vélo Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !
Deux dates à rétenir :
– Le 19 mai de 17h00 à 19h00
– Le 26 mai de 17h00 à 19h00 – Un Goûter Convivial vous sera proposé.
Pour toutes et tous, GRATUIT

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Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !

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