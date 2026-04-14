Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers

Atelier petites réparations 19 et 26 mai Atelier vélo Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !

Deux dates à rétenir :

– Le 19 mai de 17h00 à 19h00

– Le 26 mai de 17h00 à 19h00 – Un Goûter Convivial vous sera proposé.

Pour toutes et tous, GRATUIT

Atelier vélo 9 boulevard marat 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0619761329 »}]

Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !