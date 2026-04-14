Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers
Atelier petites réparations, Atelier vélo, Poitiers mardi 19 mai 2026.
Atelier petites réparations 19 et 26 mai Atelier vélo Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T17:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-26T17:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00
Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !
Deux dates à rétenir :
– Le 19 mai de 17h00 à 19h00
– Le 26 mai de 17h00 à 19h00 – Un Goûter Convivial vous sera proposé.
Pour toutes et tous, GRATUIT
Atelier vélo 9 boulevard marat 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0619761329 »}]
Venez découvrir l’atelier vélo de Saint – Eloi, venez faire des petites réparations à votre vélo et pourquoi pas vous équiper !
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