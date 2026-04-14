Randonnée cyclotouriste : Baptême 50 km, COMPLEXE MULTISPORTS ST NICOLAS, POITIERS
Randonnée cyclotouriste : Baptême 50 km, COMPLEXE MULTISPORTS ST NICOLAS, POITIERS samedi 23 mai 2026.
Randonnée cyclotouriste : Baptême 50 km Samedi 23 mai, 07h00 COMPLEXE MULTISPORTS ST NICOLAS Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T07:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T07:00:00+02:00 – 2026-05-23T14:00:00+02:00
Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127570
COMPLEXE MULTISPORTS ST NICOLAS 156 ROUTE DE PARTHENAY POITIERS 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lesaicherregildas@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ctp86.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cyclotouristes-poitevins »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127570 »}]
Organisation : CYCLOTOURISTES POITEVINS Mai à vélo
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