Baptême 50 km, complexe Multisport St Nicolas à Poitiers, Poitiers
Baptême 50 km, complexe Multisport St Nicolas à Poitiers, Poitiers samedi 23 mai 2026.
Baptême 50 km Samedi 23 mai, 08h00 complexe Multisport St Nicolas à Poitiers Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00
Départ à 8h du complexe Multisport St Nicolas à Poitiers
complexe Multisport St Nicolas à Poitiers 156 Route de Parthenay Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cyclotouristes-poitevins »}]
C’est l’occasion de se lancer et de faire sa première randonnée de 50 km à allure régulée et en groupe dans la campagne Poitevine
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