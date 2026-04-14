Baptême 50 km, complexe Multisport St Nicolas à Poitiers, Poitiers

Baptême 50 km Samedi 23 mai, 08h00 complexe Multisport St Nicolas à Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T13:00:00+02:00

Départ à 8h du complexe Multisport St Nicolas à Poitiers

complexe Multisport St Nicolas à Poitiers 156 Route de Parthenay Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cyclotouristes-poitevins »}]

C’est l’occasion de se lancer et de faire sa première randonnée de 50 km à allure régulée et en groupe dans la campagne Poitevine