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Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient, FEUILLETTE, POITIERS

Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient, FEUILLETTE, POITIERS

Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient, FEUILLETTE, POITIERS dimanche 3 mai 2026.

Lieu : FEUILLETTE

Adresse : 3 RUE DE CHALONS

Ville : 86000 POITIERS

Département : Vienne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée cyclotouriste : On va au marché de Neuville et on déjeune et on revient Dimanche 3 mai, 08h30 FEUILLETTE Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T08:30:00+02:00 – 2026-05-03T15:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/126616

FEUILLETTE 3 RUE DE CHALONS POITIERS 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jl@bandedekonas.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bandedekonas.fr/ »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/126616 »}]
Organisation : BANDE DE KONAS Mai à vélo

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