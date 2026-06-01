Les Afterwork de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, Guiguette Pictave, Poitiers

Les Afterwork de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine Vendredi 12 juin, 16h00 Guiguette Pictave Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Organisé dans le cadre des festivités de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, cet Afterwork vous donne rendez-vous dans un lieu incontournable de Poitiers : la Guinguette Pictave

Véritable écrin de verdure au bord de l’eau, la Guinguette Pictave est reconnue pour son ambiance chaleureuse, ses animations et ses soirées conviviales.

À cette occasion, 4 vignerons Bio seront présents de 16h à 22h pour vous faire découvrir leur univers, leur savoir-faire, leurs cuvées et leur philosophie autour du vin biologique. Une belle opportunité d’échanger directement avec les producteurs dans une atmosphère détendue et festive.

Sur place, vous pourrez déguster et acheter les vins au verre ou à la bouteille ✨Vin blanc, rosé, rouge… Il y en aura pour tous les goûts !

À propos de Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine :

Basé en Gironde, Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine est un syndicat professionnel viticole qui rassemble et accompagne les viticulteurs de vins biologiques en Nouvelle-Aquitaine. Nous soutenons les adhérents toute l’année en leur apportant une expertise technique, économique, expérimentale et promotionnelle. Engagé dans une dynamique régionale, le Syndicat multiplie les actions et événements pour faire rayonner la viticulture et les vins biologiques auprès des professionnels comme du grand public.

Guiguette Pictave Îlot Tison, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dans une ambiance conviviale, quatre vignerons Bio feront découvrir et déguster leurs cuvées aux visiteurs de la Guinguette Pictave Vente de vins au verre et à la bouteille disponibles sur place Vin Bio

@David Viala