Square en chantier, Le Palais, Poitiers

Square en chantier 13 et 14 juin Le Palais Vienne

Places limitées, réservation conseillée : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:45:00+02:00

Depuis 2019, le square Jeanne d’Arc a fait l’objet de plusieurs phases de fouilles archéologiques qui ont révélé de nouveaux pans de son histoire. La cristallisation du rempart gallo-romain et la dépose des statues de la tour Maubergeon, début 2026, marquent l’aboutissement de six années d’opérations. Cette visite guidée vous invite à découvrir les principales découvertes et les enjeux de la préservation de ce patrimoine.

Le Palais Place Alphonse-Lepetit, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/

Depuis 2019, le square Jeanne d’Arc a fait l’objet de plusieurs phases de fouilles archéologiques qui ont révélé de nouveaux pans de son histoire. La cristallisation du rempart gallo-romain et la des…

© Ville de Poitiers, Eloïse Picquet-Billaudeau