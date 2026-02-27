Visite sandwich Les troubadours à la cour de Poitiers Place Alphonse Lepetit Poitiers
Visite sandwich Les troubadours à la cour de Poitiers Place Alphonse Lepetit Poitiers vendredi 29 mai 2026.
Visite sandwich Les troubadours à la cour de Poitiers
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
De Guillaume le Troubadour à Aliénor d’Aquitaine, les comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine ont établi une cour festive avec des poètes et musiciens dont l’influence culturelle au Moyen Âge s’étend bien au-delà de la cité poitevine. .
Place Alphonse Lepetit Le Palais Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite sandwich Les troubadours à la cour de Poitiers
L’événement Visite sandwich Les troubadours à la cour de Poitiers Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers