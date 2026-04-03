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THE CELTIC SOCIAL CLUB CONFORT MODERNE Poitiers

THE CELTIC SOCIAL CLUB CONFORT MODERNE Poitiers

THE CELTIC SOCIAL CLUB CONFORT MODERNE Poitiers vendredi 5 juin 2026.

Lieu : CONFORT MODERNE

Adresse : 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf

Ville : 86000 Poitiers

Département : 86

Début : 2026-06-05

Fin : 2026-06-05

Heure de début : 21:00

THE CELTIC SOCIAL CLUB Début : 2026-06-05 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CONFORT MODERNE 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf 86000 Poitiers 86

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