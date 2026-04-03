THE CELTIC SOCIAL CLUB CONFORT MODERNE Poitiers

THE CELTIC SOCIAL CLUB Début : 2026-06-05 à 21:00. Tarif : – euros.

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CONFORT MODERNE 185 Rue du Faubourg du Pont Neuf 86000 Poitiers 86