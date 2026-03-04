Rendez-vous aux Jardins à la Villa Bloch !, Villa Bloch, Poitiers

Rendez-vous aux Jardins à la Villa Bloch ! 5 – 7 juin Villa Bloch Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le programme fera la part belle au thème retenu pour 2026.

Vendredi 5 juin : journée dédiée aux scolaires ,

Vendredi 5 juin entre 19h et 20h30, samedi 6 juin entre 10h et 21h30 et dimanche 7 juin entre 10h et 19 :

Rencontres avec les artistes en résidence, mise en valeur du patrimoine historique et naturel via des visites libres et guidées, pratique artistique, lectures, spectacles et sorties de résidence.

En libre accès. Attention, la participation aux visites et ateliers de pratique artistique est soumise à une inscription.

Le programme complet est à retrouver sur : https://www.poitiers.fr/evenements-et-actions-de-mediation

Villa Bloch 138 rue de la Mérigotte 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 30 81 87 https://www.poitiers.fr/villa-bloch [{« type »: « phone », « value »: « 0549308187 »}] [{« link »: « https://www.poitiers.fr/evenements-et-actions-de-mediation »}] L’ancienne demeure de Jean-Richard Bloch, intellectuel et écrivain du début du XXe siècle, a été transformée par la Ville de Poitiers en résidence d’artistes en 2019. Cette propriété poitevine, havre de paix dans un parc arboré dominant la vallée du Clain, est en effet un cadre particulièrement propice au travail de création. Depuis septembre 2024, le parc est en grande partie accessible à l’année pour les habitants et visiteurs qui peuvent également profiter de l’exposition permanente extérieure qui retrace l’histoire de l’écrivain polygraphe et de sa famille.

©yann gachet _ ville de poitiers