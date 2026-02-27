Poitiers secret

Place Alphonse Lepetit Poitiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les coulisses de Poitiers se laissent découvrir en empruntant passages secrets et chemins de traverse. Vous y trouverez jardins, cours et beaux édifices cachés. .

Place Alphonse Lepetit Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 32 16 64 palais@poitiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Poitiers secret

L’événement Poitiers secret Poitiers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers