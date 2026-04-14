Le Palais avant le Palais, Le Palais, Poitiers

Le Palais avant le Palais Vendredi 12 juin, 12h30 Le Palais Vienne

Gratuit – Places limitées, réservation obligatoire : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00

Si le Palais conserve sa fière allure médiévale des 12e et 14e siècles, quel pouvait être, au regard des dernières données archéologiques, son premier aspect ? Et quelle était l’occupation antérieure du site ?

Le Palais Place Alphonse-Lepetit, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/

Si le Palais conserve sa fière allure médiévale des 12e et 14e siècles, quel pouvait être, au regard des dernières données archéologiques, son premier aspect ? Et quelle était l’occupation antérieure…

© Ville de Poitiers, Eloïse Picquet-Billaudeau