Le Palais avant le Palais, Le Palais, Poitiers
Le Palais avant le Palais, Le Palais, Poitiers vendredi 12 juin 2026.
Le Palais avant le Palais Vendredi 12 juin, 12h30 Le Palais Vienne
Gratuit – Places limitées, réservation obligatoire : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T12:30:00+02:00 – 2026-06-12T13:00:00+02:00
Si le Palais conserve sa fière allure médiévale des 12e et 14e siècles, quel pouvait être, au regard des dernières données archéologiques, son premier aspect ? Et quelle était l’occupation antérieure du site ?
Le Palais Place Alphonse-Lepetit, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/
Si le Palais conserve sa fière allure médiévale des 12e et 14e siècles, quel pouvait être, au regard des dernières données archéologiques, son premier aspect ? Et quelle était l’occupation antérieure…
© Ville de Poitiers, Eloïse Picquet-Billaudeau
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