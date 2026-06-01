Atelier en famille « L’enfant à l’époque romaine », Musée Sainte-Croix, Poitiers

Atelier en famille « L’enfant à l’époque romaine » 13 et 14 juin Musée Sainte-Croix Vienne

limité à 12 enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Atelier en famille « L’enfant à l’époque romaine »

Visite et initiation à des jeux antiques à partir de 7 ans, sur réservation, 12 enfants, par une médiatrice du musée

Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html

Atelier en famille « L’enfant à l’époque romaine »

©Musées de Poitiers, Ch. Vignaud.