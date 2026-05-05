Un chef au jardin Broutilles, Broutilles, Poitiers

Un chef au jardin Broutilles Dimanche 7 juin, 11h00 Broutilles Vienne

10 euros, 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Après la visite du jardin de production de fleurs comestibles par la jardinière, un chef cuisinier vous proposera une dégustation de bouchées élaborées à partir des produits du jardin. Moment suspendu garanti !

Broutilles 32bis chemin de Tison 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 47 38 47 https://broutilles.bio/ [{« type »: « email », « value »: « florence@broutilles.bio »}] En plein cœur de Poitiers, ce jardin est composé de deux parties : une première est un lieu de production de fleurs comestibles fraîches destinées principalement aux restaurateurs poitevins, une seconde est un potager partagé. Situées en bord de Clain, les deux parcelles sont certifiées en agriculture biologique. Chaque année, nous y expérimentons de nouvelles pratiques agro-écologiques et de nouvelles variétés de fleurs et de légumes. Le chemin de Tison est un chemin privé, interdit aux voitures.

Si vous arrivez en voiture, vous devrez vous stationner en dehors du chemin (Parking Blossac Tison, Boulevard François Albert ou Promenade des Cours).

Si vous venez en bus, les arrêts les plus proches sont « Les Cours », « Blossac », « Paul Blet » et « Porte de la Madeleine »

Le jardin est accessible en vélo (stationnement au Parc de Tison ou dans le jardin Broutilles)

Après la visite du jardin de production de fleurs comestibles par la jardinière, un chef cuisinier vous proposera une dégustation de bouchées élaborées à partir des produits du jardin. Moment garanti…

©broutilles