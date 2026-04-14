Croq’Palais : Archéologues en herbe, Le Palais, Poitiers
Croq’Palais : Archéologues en herbe, Le Palais, Poitiers samedi 13 juin 2026.
Croq’Palais : Archéologues en herbe 13 et 14 juin Le Palais Vienne
Enfants de 8 à 12 ans. Places limitées, réservation conseillée : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00
Une équipe d’archéologues a fouillé différentes zones du Palais ces dernières années afin de mieux connaitre son histoire. Viens découvrir leurs trouvailles lors d’une visite guidée. Puis, le temps d’un atelier, mets-toi dans la peau d’un archéologue pour reproduire gestes et techniques de fouilles.
Le Palais Place Alphonse-Lepetit, Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/
Une équipe d’archéologues a fouillé différentes zones du Palais ces dernières années afin de mieux connaitre son histoire. Viens découvrir leurs trouvailles lors d’une visite guidée. Puis, le temps…
© Ville de Poitiers, Eloïse Picquet-Billaudeau
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