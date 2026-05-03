Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne
Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne mercredi 10 juin 2026.
Vouneuil-sur-Vienne
Il était une fois Heure du conte
Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64 mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr
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English : Il était une fois Heure du conte
L’événement Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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