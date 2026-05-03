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Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne

Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne

Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Médiathèque Antoine de St Exupéry

Ville : 86210 Vouneuil-sur-Vienne

Département : Vienne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Vouneuil-sur-Vienne

Il était une fois Heure du conte

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :
2026-06-10

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Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64  mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

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English : Il était une fois Heure du conte

L’événement Il était une fois Heure du conte Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-03 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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