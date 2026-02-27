Nuit de la chauve-souris les étonnantes reines de la nuit

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez écouter et observer en action ces mammifères peu ordinaires qui volent avec leurs doigts et se dirigent grâce aux ultrasons. Et la nuit recèle d’autres secrets… Une sortie organisée dans le cadre de la Nuit européenne des chauve-souris.

Lieu de rendez-vous chalet d’accueil de la réserve à 20 h 30. Durée 2 h

Inscription obligatoire sur HelloAsso Je m’inscris

Choisir une tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la chauve-souris les étonnantes reines de la nuit

L’événement Nuit de la chauve-souris les étonnantes reines de la nuit Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne