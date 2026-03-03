Les champignons et les lichens Vouneuil-sur-Vienne

Les champignons et les lichens

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Petits, grands, bleus, rouges, verts, oranges… Plongez dans le monde étonnant des champignons, au cours d’une balade haute en couleurs, en goûts et en odeurs. Partie intégrante de notre biodiversité, les champignons s’associent parfois à des algues pour donner des lichens, symbiose méconnue aux formes planes ou arbustives.

ATTENTION, ceci n’est pas une sortie de cueillette mais bien d’observation !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées). Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire ici. Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

