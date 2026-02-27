Les papillons du Pinail Vouneuil-sur-Vienne
Les papillons du Pinail Vouneuil-sur-Vienne jeudi 23 juillet 2026.
Les papillons du Pinail
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
2026-07-23
Venez découvrir ces petits insectes colorés au cours d’une balade entre landes et mares !
Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 9 h 30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.
Activité sur inscription obligatoire sur HelloAsso. Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
