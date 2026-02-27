Les papillons du Pinail Vouneuil-sur-Vienne

Les papillons du Pinail

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Début : 2026-07-23

Venez découvrir ces petits insectes colorés au cours d’une balade entre landes et mares !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 9 h 30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité sur inscription obligatoire sur HelloAsso. Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

