48h Nature de Nouvelle Aquitaine le brame du cerf Vouneuil-sur-Vienne

48h Nature de Nouvelle Aquitaine le brame du cerf

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

Profitez d’un moment unique, à la nuit tombée, pour écouter et peut-être observer le roi de la forêt. Des bois se dressent, un cri long et rauque résonne… C’est bien lui, le cerf élaphe et son brame légendaire.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 19h30. Tenue adaptée aux conditions météo. Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire. Je m’inscris

Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

