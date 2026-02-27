Chantier d’automne La brande Vouneuil-sur-Vienne

Chantier d’automne La brande

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Rejoignez l’équipe de GEREPI pour participez à un chantier d’entretien de la réserve naturelle. Un moment de partage aussi utile que convivial !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve à 14h. Tenue adaptée aux conditions météo et au chantier (gants et bottes obligatoires). Chiens interdits même tenus en laisse.

Activité gratuite, inscription obligatoire ici. Renseignements par téléphone au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

