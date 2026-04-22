Romagne

Festival Les P’tites Bananes

La Grange Ouverte Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Festival culturel pour enfants. .

La Grange Ouverte Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 75 20 legrandbananier86@gmail.com

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English : Festival Les P’tites Bananes

L’événement Festival Les P’tites Bananes Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou