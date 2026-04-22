Festival Les P’tites Bananes Romagne
Festival Les P’tites Bananes Romagne vendredi 12 juin 2026.
Romagne
Festival Les P’tites Bananes
La Grange Ouverte Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Festival culturel pour enfants. .
La Grange Ouverte Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 75 20 legrandbananier86@gmail.com
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English : Festival Les P’tites Bananes
L’événement Festival Les P’tites Bananes Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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