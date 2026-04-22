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Festival Les P’tites Bananes Romagne

Festival Les P’tites Bananes Romagne vendredi 12 juin 2026.

Adresse : La Grange Ouverte

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Romagne

Festival Les P’tites Bananes

La Grange Ouverte Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13

Festival culturel pour enfants.   .

La Grange Ouverte Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 16 75 20  legrandbananier86@gmail.com

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English : Festival Les P’tites Bananes

L’événement Festival Les P’tites Bananes Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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