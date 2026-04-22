Randonnée des Goupils. Romagne
Randonnée des Goupils. Romagne jeudi 2 juillet 2026.
Romagne
Randonnée des Goupils.
Parking du Château Romagne Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Le Château de la Millère.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .
Parking du Château Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée des Goupils.
L’événement Randonnée des Goupils. Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Romagne (Vienne)
- Boucle vélo n°20 Romagne Romagne Gironde 1 mai 2026
- De bois en Vallée Romagne Vienne 1 mai 2026
- Nature et tradition Romagne Vienne 1 mai 2026
- Live Music Mckenzie Music Romagne 1 mai 2026
- Live Music Lewis Hall Romagne 3 mai 2026