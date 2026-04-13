Romagné

FESTICOLOR 2ème édition

5 Rue de Fougères Romagné Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 22:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Préparez-vous à une explosion de couleurs et de bonne humeur pour la deuxième édition de FESTICOLOR à Romagné ! Dès 18h, plongez dans l’ambiance avec de nombreuses animations avant de prendre le départ, à 19h30, de la marche ou course de 5 km accessible à tous. Le plaisir se prolonge à l’arrivée avec le concert énergique de So Good, qui vous fera vibrer jusqu’à 22h30. Pour parfaire cette soirée festive, une buvette et une offre de restauration seront disponibles sur place. Ne manquez pas ce rendez-vous unique organisé par l’Escale réservez vite par téléphone ou mail avant le 30 juin 2026 ! .

5 Rue de Fougères Romagné 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 21 98 00 00

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English :

L’événement FESTICOLOR 2ème édition Romagné a été mis à jour le 2026-04-13 par OT FOUGERES