Romagne

Live Music David Purple & The Hot-Wire

Grand rue Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

LA MUSIQUE LIVE S’ANNONCE EXCEPTIONNELLE EN JUILLET !

Nous avons préparé une programmation variée qui saura plaire à tous Country, Rock, Jazz, ainsi qu’une soirée DJ Soul Train à ne surtout pas manquer !

Que vous nous rejoigniez pour vos vendredis soir ou pour nos sessions du dimanche, il y en aura pour tous les goûts tout au long de l’été.

Rassemblez vos amis, profitez d’un verre et venez partager de bons moments avec nous. Restez connectés à notre page pour découvrir tous les détails ! .

Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com

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English : Live Music David Purple & The Hot-Wire

L’événement Live Music David Purple & The Hot-Wire Romagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou