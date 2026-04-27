Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne
Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne mardi 7 juillet 2026.
Romagne
Marché d’été à la ferme de la Reversaie
La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-08-25 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Marché du mardi à la ferme.
Une douzaine de producteurs locaux bio. .
La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02 marchealaferme.lareversaie@orange.fr
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English : Marché d’été à la ferme de la Reversaie
L’événement Marché d’été à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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