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Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne

Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne

Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne mardi 7 juillet 2026.

Lieu : La Reversaie

Adresse : Ferme de la Reversaie

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Romagne

Marché d’été à la ferme de la Reversaie

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-08-25 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Marché du mardi à la ferme.
Une douzaine de producteurs locaux bio.   .

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02  marchealaferme.lareversaie@orange.fr

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English : Marché d’été à la ferme de la Reversaie

L’événement Marché d’été à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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