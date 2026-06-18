Live Music The Roadhogs Romagne
Live Music The Roadhogs Romagne vendredi 3 juillet 2026.
Romagne
Live Music The Roadhogs
Grand rue Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
LA MUSIQUE LIVE S’ANNONCE EXCEPTIONNELLE EN JUILLET !
Nous avons préparé une programmation variée qui saura plaire à tous Country, Rock, Jazz, ainsi qu’une soirée DJ Soul Train à ne surtout pas manquer !
Que vous nous rejoigniez pour vos vendredis soir ou pour nos sessions du dimanche, il y en aura pour tous les goûts tout au long de l’été.
Rassemblez vos amis, profitez d’un verre et venez partager de bons moments avec nous. Restez connectés à notre page pour découvrir tous les détails ! .
Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Live Music The Roadhogs
L’événement Live Music The Roadhogs Romagne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Romagne (Vienne)
- Randonnée des Goupils. Romagne 2 juillet 2026
- Live Music Oldies Covers Romagne 5 juillet 2026
- Marché d’été à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne 7 juillet 2026
- FESTICOLOR 2ème édition Romagné 7 juillet 2026
- Live Music David Purple & The Hot-Wire Romagne 10 juillet 2026