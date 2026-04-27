Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne

Romagne

Marché festif à la ferme de la Reversaie

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Marché festif à la ferme de la Reversaie, apportez vos couverts puis composez votre repas auprès des repas auprès des producteurs !

Programme musical à venir. .

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02 marchealaferme.lareversaie@orange.fr

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English : Marché festif à la ferme de la Reversaie

L’événement Marché festif à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou