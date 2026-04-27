Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne
Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne mardi 28 juillet 2026.
Romagne
Marché festif à la ferme de la Reversaie
La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Marché festif à la ferme de la Reversaie, apportez vos couverts puis composez votre repas auprès des repas auprès des producteurs !
Programme musical à venir. .
La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02 marchealaferme.lareversaie@orange.fr
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English : Marché festif à la ferme de la Reversaie
L’événement Marché festif à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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