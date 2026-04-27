Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne

Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne

Marché festif à la ferme de la Reversaie La Reversaie Romagne mardi 28 juillet 2026.

Lieu : La Reversaie

Adresse : Ferme de la Reversaie

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Romagne

Marché festif à la ferme de la Reversaie

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Marché festif à la ferme de la Reversaie, apportez vos couverts puis composez votre repas auprès des repas auprès des producteurs !
Programme musical à venir.   .

La Reversaie Ferme de la Reversaie Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 48 79 02  marchealaferme.lareversaie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché festif à la ferme de la Reversaie

L’événement Marché festif à la ferme de la Reversaie Romagne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Romagne (Vienne)