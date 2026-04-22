Romagne

38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens.

Route de Sommières Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Matin Concours officiels d’élevage/ Randonnée équestre libre avec carte.

Ouverte à tous cavaliers .

Repas champêtre sur réservation.

Après midi avec divers tableaux équestres d’Artistic Dream , La balade musicale et Equivonne.

Horse ball avec le centre équestre de La Fontenille Cne. de Champagné.

Promenades en calèche et à dos de poneys. Tombola. .

Route de Sommières Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 70 68 contact@romagne.fr

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English : 38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens.

L’événement 38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens. Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou