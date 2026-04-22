38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens. Romagne
38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens. Romagne samedi 1 août 2026.
Romagne
38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens.
Route de Sommières Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Matin Concours officiels d’élevage/ Randonnée équestre libre avec carte.
Ouverte à tous cavaliers .
Repas champêtre sur réservation.
Après midi avec divers tableaux équestres d’Artistic Dream , La balade musicale et Equivonne.
Horse ball avec le centre équestre de La Fontenille Cne. de Champagné.
Promenades en calèche et à dos de poneys. Tombola. .
Route de Sommières Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 70 68 contact@romagne.fr
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English : 38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens.
L’événement 38ème Journée de l’âne et du cheval et 132ème Concours de chevaux de trait potevins,mules , Baudets du Poitou et Merens. Romagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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