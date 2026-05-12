Romagne

Fête de village à Romagne

30 Rue Jacques Longueville Romagne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Romagne sera en fête pour une soirée conviviale et festive ouverte à tous. Dès 19 h, profitez d’un marché gourmand où vous pourrez découvrir et savourer de nombreuses spécialités dans une ambiance chaleureuse. La soirée sera animée par Mickaël Vigneau, qui vous accompagnera en musique tout au long de l’événement, avant de laisser place au DJ jusqu’à 2 h du matin pour prolonger la fête sur la piste de danse. Les enfants pourront également s’amuser grâce aux jeux gonflables installés sur place. À 23 h, un grand feu d’artifice illuminera le ciel pour offrir un moment spectaculaire à partager en famille ou entre amis. Entrée libre. .

30 Rue Jacques Longueville Romagne 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 65 11 romagneplusasso@gmail.com

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English :

L’événement Fête de village à Romagne Romagne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers