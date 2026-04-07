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Chantier collaboratif Bréhus Romagne

Chantier collaboratif Bréhus Romagne

Chantier collaboratif Bréhus Romagne lundi 25 mai 2026.

Lieu : Bréhus

Adresse : Au pré discis

Ville : 86700 Romagne

Département : Vienne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Romagne

Chantier collaboratif

Bréhus Au pré discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Réparation abris chevaux et tonte zones de refus, pique-nique fouris.   .

Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32  auprediscis@gmail.com

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English : Chantier collaboratif

L’événement Chantier collaboratif Romagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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