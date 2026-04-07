Chantier collaboratif Bréhus Romagne
Chantier collaboratif Bréhus Romagne lundi 25 mai 2026.
Romagne
Chantier collaboratif
Bréhus Au pré discis Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Réparation abris chevaux et tonte zones de refus, pique-nique fouris. .
Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32 auprediscis@gmail.com
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English : Chantier collaboratif
L’événement Chantier collaboratif Romagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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