Chantier collaboratif Bréhus Romagne

Romagne

Chantier collaboratif

Bréhus Au pré discis Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Réparation abris chevaux et tonte zones de refus, pique-nique fouris. .

Bréhus Au pré discis Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 77 09 32 auprediscis@gmail.com

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English : Chantier collaboratif

L’événement Chantier collaboratif Romagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou