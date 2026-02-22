FÊTE DE LA MUSIQUE 13 JUIN 2026 A ST PIERRE DE MAILLÉ Saint-Pierre-de-Maillé
Place de l’Étoile Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Gratuit
SAINT PIERRE DE MAILLÉ FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 13 JUIN 19h30 Place de l’Étoile3
Organisée par la Mairie et le Comité des Fêtes et animée par l’orchestre Les Duarig’s .
Place de l’Étoile Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr
