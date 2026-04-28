Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé
Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Pierre-de-Maillé
Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé
La Maison Neuve Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez une exploitation familiale tournée vers l’élevage naturel et le respect des traditions. Une visite authentique, entre savoir-faire, bien-être animal et vente directe de produits locaux.
Gratuit.
Sans inscription.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
La Maison Neuve Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé
L’événement Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne)
- Saint Pierre de Maillé Château de Puygiraud 8 MAI Découverte de Pratiques Corps et Esprit Saint-Pierre-de-Maillé 8 mai 2026
- St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé 30 mai 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE 13 JUIN 2026 A ST PIERRE DE MAILLÉ Saint-Pierre-de-Maillé 13 juin 2026
- Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé 21 août 2026