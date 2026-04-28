Saint-Pierre-de-Maillé

Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé

La Maison Neuve Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez une exploitation familiale tournée vers l’élevage naturel et le respect des traditions. Une visite authentique, entre savoir-faire, bien-être animal et vente directe de produits locaux.

Gratuit.

Sans inscription.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

La Maison Neuve Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé

L’événement Visite de la Ferme Périvier traditions et terroir à Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne