Saint-Pierre-de-Maillé

Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé

7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Plongez au cœur de la microbrasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et talent se rencontrent. Cette adresse incontournables séduit les amateurs de bières grâce à ses créations unique et innovantes.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé

L’événement Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne