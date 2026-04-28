Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé
Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé vendredi 21 août 2026.
Saint-Pierre-de-Maillé
Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé
7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Plongez au cœur de la microbrasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et talent se rencontrent. Cette adresse incontournables séduit les amateurs de bières grâce à ses créations unique et innovantes.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé
L’événement Les secrets de la Brasserie Épikur de Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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