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St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé

St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé

St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé samedi 30 mai 2026.

Adresse : 2 rue du 8 mai 1945

Ville : 86260 Saint-Pierre-de-Maillé

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Pierre-de-Maillé

St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00

2 rue du 8 mai 1945 Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

ST PIERRE DE MAILLÉ 30 MAI MARCHE GOURMANDE DÉPART A PARTIR DE 18H00 JUSQU’A 19H30   .

2 rue du 8 mai 1945 Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine   murielle.cottet@sfr.fr

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English : St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00

L’événement St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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