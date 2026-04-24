Saint-Pierre-de-Maillé

St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00

2 rue du 8 mai 1945 Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

ST PIERRE DE MAILLÉ 30 MAI MARCHE GOURMANDE DÉPART A PARTIR DE 18H00 JUSQU’A 19H30 .

2 rue du 8 mai 1945 Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine murielle.cottet@sfr.fr

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English : St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00

L’événement St Pierre de Maillé Marche gourmande 30 mai 2026 à partir de 18h00 Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne