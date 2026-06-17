Saint pierre de maillé 15 août brocante Saint-Pierre-de-Maillé
Saint pierre de maillé 15 août brocante Saint-Pierre-de-Maillé samedi 15 août 2026.
Saint-Pierre-de-Maillé
Saint pierre de maillé 15 août brocante
Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
15 août 2026 Saint Pierre de Maillé espace gabillon
– Brocante vide grenier
Prix 1 € le mètre linéaire (mini 5 mètres)
Installation à partir de 6h00
Réservation auprès de la mairie au 05 49 48 60 19
– Concours de pétanque inscription 13h30
– Entrecôte / frites à partir de 19h00
Prix 18 €
Réservation 06 81 74 38 69 ou 06 81 98 32 24 .
Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr
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English : Saint pierre de maillé 15 août brocante
L’événement Saint pierre de maillé 15 août brocante Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne