Saint-Pierre-de-Maillé

Saint pierre de maillé 15 août brocante

Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

15 août 2026 Saint Pierre de Maillé espace gabillon

– Brocante vide grenier

Prix 1 € le mètre linéaire (mini 5 mètres)

Installation à partir de 6h00

Réservation auprès de la mairie au 05 49 48 60 19

– Concours de pétanque inscription 13h30

– Entrecôte / frites à partir de 19h00

Prix 18 €

Réservation 06 81 74 38 69 ou 06 81 98 32 24 .

Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine saint-pierre-de-maille@orange.fr

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English : Saint pierre de maillé 15 août brocante

L’événement Saint pierre de maillé 15 août brocante Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-06-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne