Ateliers dans le cadre de l’exposition Parcelles de soi par Brno Del Zou Place Sainte-Croix Loudun

Artiste plasticien, Brno Del Zou propose une architecture atypique du corps, une codification morcelée des attitudes. Il photographie le visage, le corps sous différents angles. L’image complète repose sur l’assemblage de plusieurs clichés, un entrelacement intime que l’œil saisit puis assemble. Le corps est le lieu de la déformation mais il reste lisible dans sa représentation parcellaire.

Entre la photographie et la sculpture, les portraits et les vidéos de Brno Del Zou mettent en scène des présences pures, hybrides, polysémiques qui conjuguent réalité, onirisme et étonnement.

Des ateliers enfants et familles sur l’art visuel et le numérique seront proposés

Vernissage à 18h30

Visite commentée par l’artiste à 11h samedi 16 mai .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

