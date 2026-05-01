Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

Loudun

Exposition de Claudia Langstone

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-28

Exposition de broderies .

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Exposition de Claudia Langstone

L’événement Exposition de Claudia Langstone Loudun a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais