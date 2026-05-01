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Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun

Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Pays Loudunais

Adresse : 2 Rue des Marchands

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit

Loudun

Exposition de Claudia Langstone

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-05-28

Exposition de broderies   .

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 

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English : Exposition de Claudia Langstone

L’événement Exposition de Claudia Langstone Loudun a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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