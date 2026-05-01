Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun
Exposition de Claudia Langstone Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun jeudi 28 mai 2026.
Loudun
Exposition de Claudia Langstone
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-28
Exposition de broderies .
Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Exposition de Claudia Langstone
L’événement Exposition de Claudia Langstone Loudun a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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