Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou Loudun

Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou Loudun

Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou Loudun samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place de la Porte de Mirebeau

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Loudun

Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou

Place de la Porte de Mirebeau Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

4 visites enrichissantes
Découvrez les liens historiques entre les Acadiens et la région du Poitou lors de cette journée, avec des visites du patrimoine religieux et des sites significatifs de la culture acadienne.
Réponse souhaitée pour le 8 mai au plus tard
Journée organisée par la section Loudun-Shippagan du Comité de Jumelage de Loudun   .

Place de la Porte de Mirebeau Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou

L’événement Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou Loudun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

À voir aussi à Loudun (Vienne)