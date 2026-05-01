Loudun

Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou

Place de la Porte de Mirebeau Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

4 visites enrichissantes

Découvrez les liens historiques entre les Acadiens et la région du Poitou lors de cette journée, avec des visites du patrimoine religieux et des sites significatifs de la culture acadienne.

Réponse souhaitée pour le 8 mai au plus tard

Journée organisée par la section Loudun-Shippagan du Comité de Jumelage de Loudun .

Place de la Porte de Mirebeau Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

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English : Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou

L’événement Sur les traces d’un retour d’Acadiens en Poitou Loudun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais