Ateliers pratiques Mai à Vélo Téléport 6 Loudun
Ateliers pratiques Mai à Vélo Téléport 6 Loudun lundi 18 mai 2026.
Loudun
Ateliers pratiques Mai à Vélo
Téléport 6 2 Rue de la Fontaine d’Adam Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 14:00:00
fin : 2026-05-18 16:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Deux ateliers conviviaux autours du vélo, organisés en collaboration avec Re-cycles (association cyclable poitevine).
Au programme
Atelier d’auto-réparation apprenez à entretenir votre vélo, diagnostiquer les petites pannes et effectuer vous-même les réglages de base. (Vous avez la possibilité d’apporter votre vélo personnel si vous le souhaitez). Prévu en extérieur si la météo le permet, sinon dans le hall d’entrée
Atelier “la route vue du guidon ” conseils pratiques pour circuler en sécurité, adopter les bons réflexes et gagner en aisance à vélo. Salle n°1
Déjà fan du vélo ou débutant, ces ateliers s’adressent à tous
Inscription obligatoire places limitées de préférence avant le 11 mai ici https://forms.gle/fv3PLEctDfawySUJ9 .
Téléport 6 2 Rue de la Fontaine d’Adam Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Ateliers pratiques Mai à Vélo
L’événement Ateliers pratiques Mai à Vélo Loudun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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