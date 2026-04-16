Ateliers pratiques Mai à Vélo Téléport 6 Loudun

Loudun

Ateliers pratiques Mai à Vélo

Téléport 6 2 Rue de la Fontaine d’Adam Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 14:00:00

fin : 2026-05-18 16:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Deux ateliers conviviaux autours du vélo, organisés en collaboration avec Re-cycles (association cyclable poitevine).

Au programme

Atelier d’auto-réparation apprenez à entretenir votre vélo, diagnostiquer les petites pannes et effectuer vous-même les réglages de base. (Vous avez la possibilité d’apporter votre vélo personnel si vous le souhaitez). Prévu en extérieur si la météo le permet, sinon dans le hall d’entrée

Atelier “la route vue du guidon ” conseils pratiques pour circuler en sécurité, adopter les bons réflexes et gagner en aisance à vélo. Salle n°1

Déjà fan du vélo ou débutant, ces ateliers s’adressent à tous

Inscription obligatoire places limitées de préférence avant le 11 mai ici https://forms.gle/fv3PLEctDfawySUJ9 .

Téléport 6 2 Rue de la Fontaine d’Adam Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Ateliers pratiques Mai à Vélo

L’événement Ateliers pratiques Mai à Vélo Loudun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais