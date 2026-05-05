Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun
Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun samedi 23 mai 2026.
Loudun
Les P’tites Pousses
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Histoires pour les bébés et les tout-petits, parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres !
Pour les moins de 3 ans Places limitées Réservation conseillée .
Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
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English : Les P’tites Pousses
L’événement Les P’tites Pousses Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais