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Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun

Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun

Les P’tites Pousses Médiathèque Loudun samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place Sainte-Croix

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Loudun

Les P’tites Pousses

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Histoires pour les bébés et les tout-petits, parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les livres !
Pour les moins de 3 ans Places limitées Réservation conseillée   .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

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English : Les P’tites Pousses

L’événement Les P’tites Pousses Loudun a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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