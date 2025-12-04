10ème Fête de Printemps

Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Ville de Loudun en collaboration avec la Fédération des Acteurs Économiques accueillera des horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, maraîchers, artisans, producteurs……

Le groupe les Jazzdiniers fera un spectacle musical déambulatoire.

L’association Les P’tits Loups Dunais proposera un espace pour les enfants, composé d’une structure gonflable, à côté de son stand Place Urbain Grandier (maquillage, pêche à la ligne).

L’association des Véhicules Anciens du Loudunois exposera des véhicules anciens sur la Place du Général de Gaulle.

Un vide grenier sera organisé sur la Place Porte de Chinon par l’association Broc en Loudunais.

Seront également présentes les associations suivantes Lion’s Club, Association Arbrissel, Association Progecat, Partageons nos Talents ainsi que les Pinceaux libres de Loudun qui proposeront une exposition dans leurs locaux. .

Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

L’événement 10ème Fête de Printemps Loudun a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais