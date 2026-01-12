Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun

Régine propose Coach couture

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Vous avez un problème de couture ? de patron ? de machine ?

Régine vous accompagne !

Venez avec votre projet

Participation 5€ svp sur inscription .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Régine propose Coach couture

L’événement Régine propose Coach couture Loudun a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays Loudunais