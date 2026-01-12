Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun
Régine propose Coach couture Rue du Collège Loudun mercredi 21 janvier 2026.
Régine propose Coach couture
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
2026-01-21
Vous avez un problème de couture ? de patron ? de machine ?
Régine vous accompagne !
Venez avec votre projet
Participation 5€ svp sur inscription .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
English : Régine propose Coach couture
