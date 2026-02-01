Le Café anglais Rue du Collège Loudun

Le Café anglais

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24

Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris

Mardi 7 octobre Octobre rose

Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Café anglais

L’événement Le Café anglais Loudun a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais