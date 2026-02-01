Le Café anglais Rue du Collège Loudun
Le Café anglais Rue du Collège Loudun mardi 3 février 2026.
Le Café anglais
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-03
Date(s) :
2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24
Tous les mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris
Mardi 7 octobre Octobre rose
Pendant l’été, vérifiez avec Anne Marie si le café anglais a lieu .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Café anglais
L’événement Le Café anglais Loudun a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais