Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun

Loudun

Yves Roger propose Café Sciences

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

E = mc² seconde partie .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

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English : Yves Roger propose Café Sciences

L’événement Yves Roger propose Café Sciences Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais