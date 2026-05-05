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Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun

Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun

Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Rue du Collège

Adresse : Café Partagé

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Loudun

Yves Roger propose Café Sciences

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

E = mc² seconde partie   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Yves Roger propose Café Sciences

L’événement Yves Roger propose Café Sciences Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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