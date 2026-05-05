Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun
Yves Roger propose Café Sciences Rue du Collège Loudun mercredi 6 mai 2026.
Loudun
Yves Roger propose Café Sciences
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
E = mc² seconde partie .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Yves Roger propose Café Sciences
L’événement Yves Roger propose Café Sciences Loudun a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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