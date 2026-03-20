Thelma et Louise Loudun
Thelma et Louise Loudun samedi 20 juin 2026.
Thelma et Louise
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert Rock Pop
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : Thelma et Louise
L’événement Thelma et Louise Loudun a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais