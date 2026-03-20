Thelma et Louise

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert Rock Pop

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Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : Thelma et Louise

L’événement Thelma et Louise Loudun a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais