Concert de Sika Rue du Collège Loudun
Concert de Sika Rue du Collège Loudun samedi 20 juin 2026.
Loudun
Concert de Sika
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Sïka explore les limites de l’univers Pop Rock.
Un mélanges de samples électro mêlés à la subtilité de l’acoustique, alliant un chant aérien et puissant à des rythmes envoûtants…un réel voyage entre rêverie et réalité. .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Concert de Sika
L’événement Concert de Sika Loudun a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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