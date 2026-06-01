Concert de Sika Rue du Collège Loudun

Loudun

Concert de Sika

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sïka explore les limites de l’univers Pop Rock.

Un mélanges de samples électro mêlés à la subtilité de l’acoustique, alliant un chant aérien et puissant à des rythmes envoûtants…un réel voyage entre rêverie et réalité. .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

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English : Concert de Sika

L’événement Concert de Sika Loudun a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais