Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun vendredi 10 juillet 2026.

Loudun

Atelier linogravure

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-28

Atelier sur inscription .

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33 musee.renaudot@ville-loudun.fr

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English : Atelier linogravure

L’événement Atelier linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais