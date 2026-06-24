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Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun

Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun

Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Petite Rue du Jeu de Paume
Adresse
Musée Renaudot
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
2 2 Tarif réduit

Loudun

Atelier linogravure

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-28

Atelier sur inscription   .

Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33  musee.renaudot@ville-loudun.fr

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English : Atelier linogravure

L’événement Atelier linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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