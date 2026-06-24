Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun
Atelier linogravure Petite Rue du Jeu de Paume Loudun vendredi 10 juillet 2026.
Loudun
Atelier linogravure
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun Vienne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-28
Atelier sur inscription .
Petite Rue du Jeu de Paume Musée Renaudot Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 27 33 musee.renaudot@ville-loudun.fr
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English : Atelier linogravure
L’événement Atelier linogravure Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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