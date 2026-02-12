Magie du patrimoine à Loudun Rue de l’Abreuvoir Loudun

Magie du patrimoine à Loudun

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay Loudun Vienne

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Pour sa 4ème édition, Magie du Patrimoine vous propose de découvrir le patrimoine Loudunais sous un nouveau regard; une visite historique de monuments emblématiques de Loudun pimentée par les tours de magie et l’esprit décalé du magicien Mehdi Ouazzani. .

Rue de l’Abreuvoir Cinéma Le Cornay Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 00 32

