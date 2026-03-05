L’atelier bien être du nouveau regard Rue du Collège Loudun

L’atelier bien être du nouveau regard

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-03-14

4 Conférences sur les arts asiatiques

– 14 mars Peinture et Sumi-e

– 11 avril L’art de la Poésie

– 23 mai architecture domestique et impériale japonaise

30 mai architecture religieuse

en alternance avec les ateliers sur le Zen art thérapie

– 9 avril

– 7 mai

– 21 mai

– 4 juin

– 18 juin

Participation 15€ s’il vous plaît .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

