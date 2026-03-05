L’atelier bien être du nouveau regard Rue du Collège Loudun
L’atelier bien être du nouveau regard Rue du Collège Loudun samedi 14 mars 2026.
L’atelier bien être du nouveau regard
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-03-14
4 Conférences sur les arts asiatiques
– 14 mars Peinture et Sumi-e
– 11 avril L’art de la Poésie
– 23 mai architecture domestique et impériale japonaise
30 mai architecture religieuse
en alternance avec les ateliers sur le Zen art thérapie
– 9 avril
– 7 mai
– 21 mai
– 4 juin
– 18 juin
Participation 15€ s’il vous plaît .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’atelier bien être du nouveau regard
L’événement L’atelier bien être du nouveau regard Loudun a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais