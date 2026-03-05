L’atelier bien être du nouveau regard Rue du Collège Loudun

L’atelier bien être du nouveau regard Rue du Collège Loudun samedi 14 mars 2026.

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14
fin : 2026-06-18

2026-03-14

4 Conférences sur les arts asiatiques
– 14 mars Peinture et Sumi-e
– 11 avril L’art de la Poésie
– 23 mai architecture domestique et impériale japonaise
30 mai architecture religieuse

en alternance avec les ateliers sur le Zen art thérapie
– 9 avril
– 7 mai
– 21 mai
– 4 juin
– 18 juin

Participation 15€ s’il vous plaît   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

